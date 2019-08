Facebook

Landes- und Kommunalpolitiker am Eingang des Slow Trails © Leopold Salcher

Wie am Klopeiner, Wörther, Ossiacher und Millstätter See lädt jetzt auch am Pressegger See ein Slow Trail zum beschaulichen Wandern ein. Kürzlich wurde er seiner Bestimmung übergeben. Der sechs Kilometer lange und kinderwagentaugliche Trail startet vor dem Strandbad Hermagor, führt rund um den See und ist in etwa eineinhalb Stunden zu bewältigen. Das „Schilfmeer am See“ bietet dem Betrachter jede Menge Naturerlebnisse, schließlich geht es durch den zweitgrößten Schilfgürtel Österreichs.