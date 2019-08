Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baustellenbesichtigung: In Kals am Großglockner investiert die Schultz-Gruppe zwölf Millionen Euro. © Rie-Press

Der Grat ist schmal, den es zu bewältigen gilt. In Süd- und Nordtirol ist vielerorts der Zenit, was den Ausbau von Aufstiegshilfen oder die Bespielung der grandiosen Bergwelt betrifft, erreicht. Oft hilft nur mehr Reglementierung, um die Auswirkungen von Massentourismus für Natur und Bevölkerung erträglich zu machen. Der Pragser Wildsee in Südtirol, wo der Ansturm von Gästen dazu führte, dass das Tal für den motorisierten Individualverkehr geschlossen werden musste und Besucher nur mehr mit Shuttlebussen umweltverträglich transportiert werden, ist ein Beispiel, wie man sich Tourismus nicht wünscht.