Tierische Rettungsaktion Feuerwehr befreite Pferd aus Jauchengrube

Die Haflingerstute war Mittwoch auf einem Hof in Heiligenblut in die zwei Meter tiefe Grube gerutscht. Das Tier konnte mittels Seilwinde geborgen werden. Die gute Nachricht: "Lionesse" ist wohlauf!

"Lionesse" überstand den Zwischenfall unverletzt © Verena Wallner/kk

Groß war die Aufregung Mittwoch auf dem Hof von Familie Wallner im Fleißtal, Gemeinde Heiligenblut. Haflingerstute "Lionesse" war in einem Offenstall in eine Jauchengrube gestürzt. "Ich habe alles vom Küchenfenster aus beobachtet", sagt Verena Wallner. Ein Brett dürfte gebrochen sein, das Pferd rutschte immer weiter in die zwei Meter tiefe Grube. Wallner und ihr Mann riefen sofort Tierarzt und Feuerwehr. Die FF Heiligenblut wurde daraufhin von der LAWZ alarmiert.