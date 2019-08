Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maximilian Schultz: "Neubau der Sechser-Sesselbahn ist im Zeitplan. Am 6. Dezember wird eröffnet." © Rie-Press

"Wir investieren in Qualität und nicht in Masse!“ Geschäftsführer Maximilian Schultz gibt die Richtung, wohin sich der Tourismus in Osttirol entwickeln soll, klar vor. Die Zillertaler Schultz-Gruppe, die unter anderem das Skigebiet „Großglockner Resort Kals-Matrei“ betreibt, trägt zur Qualitätsoffensive einen wesentlichen Teil bei: Zwölf Millionen Euro werden heuer für eine neue Sechser-Sesselbahn, die das Großdorf mit dem Skigebiet Kals verbinden wird, investiert. Die mit Wetterschutzhauben, Einzel-Designer-Ledersitzen und Sitzheizung ausgestattete Bahn kann ab 6. Dezember (Eröffnung) 2400 Personen pro Stunde befördern. Derzeit befinden sich Talstation und Bergstation in Bau.