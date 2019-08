Facebook

Das Ballkomitee mit Vincenz Tacoli, Andreas Nestler, Carolin Berger, Christine Gabriel und Daniel Kuschinsky © KK/MOLZBICHLER

Charleston, Swing, Federboas und flatternde Kleider werden beim 6. Pulcinella-Ball im Schloss Porcia zu sehen sein. Daniel Kuschinsky, der den Vorsitz des Ballkomitees von Ina Lerchbaumer übernommen hatte, präsentierte mit seinem Team, die für die Ballgäste am 5. Oktober vorbereiteten Höhepunkte. „Die Eröffnung geht um 20.30 Uhr im Innenhof des Schlosses Porcia mit den Oberkärntner Bambini und Teenie Streichern über die Bühne. Als Hommage an die Goldenen Zwanziger-Jahre wird ,The Flapper Crew‘ mit einer Tanzeinlage begeistern“, schickt Kuschinsky vorweg. DJ und Ö3-Legende Eberhard Forcher wird die Disko rocken, und das Ensemble Porcia wird in einer fliegenden Mitternachtseinlage zu sehen sein.