Rumäne kam in der Gemeinde Großkirchheim in unwegsamem Gelände zu Sturz. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Mit Forstarbeiten war der Rumäne beschäftigt, als er stürzte © Haselmann

Ein 24-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien kam am heutigen Mittwoch bei Forstarbeiten in der Gemeinde Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau), zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Arbeitskollegen verständigten die Rettung.