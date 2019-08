Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in Tangern. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach Blitzschlag kam es zu einer Rauchentwicklung © Markus Traussnig

Laut Landesalarm- und Warnzentrale schlug am Dienstag ein Blitz in eine Telefonleitung in Tangern, Gemeinde Seeboden, ein. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.