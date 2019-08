Am Südhang des Rauchkofels lösten sich am Dienstag kubikmetergroße Steine. Sie stürzten auf den Weg, der zur Valentinalm führt. Verletzt wurde niemand.

Der Weg, der verlegt wurde, führt auf die Valentinalm © KK/BERGSTEIGERDÖRFER

Ein 43-jähriger Mann aus Kötschach meldete am Dienstag auf der örtlichen Polizeiinspektion, dass es im Plöckengebiet im Bereich des Valentinthörls einen Felststurz gegeben hat. Erhebungen ergaben, dass sich am Südhang des Rauchkofels in einer Seehöhe von rund 2200 Metern aus bisher unbekannter Ursache kubikmetergroße Steine gelöst hatten.