Das Streitthema Montessori geht in die nächste Runde: Eltern sehen in der geplanten Verlegung der Montessori-Klassen von der Volksschule West in die Volksschule Ost viele Nachteile.

Montessori-Pädagogik wird an der Volksschule West in Spittal seit 22 Jahren angeboten © Weichselbraun

Betroffene Eltern wehren sich gegen eine Verlegung der Montessori-Klassen von der Volksschule (VS) West in die VS Ost. Diese Lösung wurde von der Stadtgemeinde Spittal und der Bildungsdirektion Kärnten ausgearbeitet, um den Montessori-Zweig in Spittal aufrecht zu erhalten. Anfang Juli dieses Jahres gab es 16 Anmeldungen für eine erste Montessori-Klasse. Kurz vor Ferienbeginn wurden die Eltern darüber informiert, dass es diese Klasse aufgrund des starken Schülerrückgangs nicht mehr geben wird. Einzelne Fraktionen des Spittaler Gemeinderates kämpften für Montessori. Man einigte sich auf einen Neustart in der VS Ost. Darin sehen mehrere Eltern einen Nachteil für ihre Kinder und beauftragten einen Anwalt, die Stadtgemeinde wegen der unrechtmäßigen Verlegung der Montessori-Klasse zu verklagen.