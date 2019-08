Eine Gruppe internationaler Geologen begab sich in der Region Nassfeld auf die Spuren des Erdzeitalters Karbon.

Holger Forke (Zweiter von links) und Hans Peter Schönlaub (Achter von links) führten die universitäre Gruppe auf dem Nassfeld © LEOPOLD SALCHER

Die Karnischen Alpen sind ein einzigartiges Bilderbuch der Erdgeschichte“, schwärmt Holger Forke, Paläontologe aus Berlin. Er leitete mit dem Gailtaler Geologen Hans Peter Schönlaub eine dreitägige Exkursion mit internationalen Erdwissenschaftlern. Zielgebiet dieser Universitätsabordnung waren in der Region Nassfeld das Rudniggebiet und der Auernig mit ihren versteinerten Zeugnissen aus der Karbonzeit (355-290 Millionen Jahre). Forke: „Nirgends kann die Zeit des Karbons so präzise aus den fossilreichen Steinen ausgelesen werden.“ Schönlaubs Forschungen und Publikationen darüber haben auch in der chinesischen Fachliteratur Eingang gefunden. „Jede Studentin und jeder Student kennt sie, und alle wollen einmal die Alpen sehen“, sagt Hao Huang vom geologischen Institut der Uni Peking.