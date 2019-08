Am 13. September steht die Sendung „Heimatleuchten“ ganz im Zeichen des Gegendtales. Regie führte ein Spittaler Filmunternehmen.

20 Tage lang drehte des Filmteam aus Spittal im Gegendtal © KK/Privat

Jana Thiele ist selbst eine „Zugeraste“. Mit ihrem Spittaler Filmteam drehte sie nun 20 Tage lang einen Film über das Gegendtal. Dass nicht einmal jeder Kärntner weiß, wo sich das abgelegene Tal befindet, erstaunte die gebürtige Deutsche sehr. „Die Menschen, die wir getroffen haben, sind so einzigartig und besonders wie das Tal selbst. Da ist es wirklich verwunderlich, dass das Gegendtal bei vielen so wenig bekannt ist. Wir wollen mit dieser Folge das Tal aus dem Schatten holen“, so die Regisseurin.