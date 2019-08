Das Ensemble "Garufa!" begeisterte im Erlenhof in Mauthen mit südamerikanischen Klängen und europäischer Klassik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alejandro Loguercio, Helga Pöcheim Oscar Moreira, Ignacio Giovanetti und Felipe Medina © MICHAELA VIERTLER

Unter dem Motto „Aufbrüche“ stand der diesjährige Konzertsommer der Via Iulia Augusta. Das Abschlusskonzert fand am Samstag im Erlenhof in Mauthen statt. Die Solistengruppe „Garufa!“ bot den begeisterten Zuhörern einen Mix aus südamerikanischer Melancholie und europäischer Klassik. Intendantin Helga Pöcheim freute sich über einen Besucherrekord. Partner des Konzerts war der Geopark Karnische Alpen unter der Leitung von Gerlinde Krawanja-Ortner. Vor dem Konzert wurde den Besuchern der neue geokulturelle Spazierweg von Kötschach bis Mauthen, vorgestellt.