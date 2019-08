Facebook

Montessoriklassen wanden in die Volksschule Ost © Rie-Press

Bereits zum zweiten Mal in Folge gab es keine ausreichenden Anmeldungen für die Bildung einer Montessori-Klasse an der Volksschule West in Spittal. Der Wegfall dieses Bildungsangebotes stieß vor allem bei den Eltern auf Kritik. Auch Spittaler Politiker schalteten sich in dieser Causa ein. Bildungsdirektion und Stadtgemeinde haben an einer gangbaren Lösung für alle Beteiligten gearbeitet. So werden die bisherigen Montessori-Klassen mit ihren Pädagoginnen ab dem kommenden Schuljahr in die Volksschule Ost in Spittal übersiedeln. Dies wurde den Eltern bei einem Informationsabend und in einem behördlichen Schreiben bereits mitgeteilt. Idealerweise soll ab dem Schuljahr 2020/21 wieder mit einer ersten Montessoriklasse durchgestartet werden. Seitens der Stadtgemeinde wie auch der Bildungsdirektion wird eine reibungslose Verlegung zum Schulstart gewährleistet und diese von Anfang an intensiv pädagogisch begleitet.