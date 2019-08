Am 26. August präsentieren Patrick Kleinfercher, Christoph Raunig und Leo Hillinger in Spittal ihre neue „AckerBox“.

Die Flächen von „myacker“ im Lurnfeld werden nicht nur online bewirtschaftet, es gibt auch interaktive Führungen © KK/myacker.com

Einige Landwirte haben es schon vorgemacht und erfolgreich rund um die Uhr geöffnete Selbstbedienungshütten mit ihren Produkten für Kunden installiert. Am Montag, 26. August, eröffnen die Gründer des Oberkärntner Start-ups „My Acker“, Patrick Kleinfercher und Christoph Raunig sowie der Investor und Winzer Leo Hillinger, eine „AckerBox“ am Areal der Glanzer Mühle in Spittal.