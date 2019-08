Suche bisher ergebnislos Schwimmer im Millstätter See weiter vermisst

Ein 66-jähriger Urlauber ist am Donnerstag im Millstätter See ertrunken. Er war mit seiner Frau schwimmen gegangen und hinter ihr untergegangen. Taucher suchen auch am Samstag nach dem Mann.

Mit einem Tauchroboter wurde der See in der Nacht abgesucht © Wasserrettung St. Johann im Pongau

Der Urlaub am Millstätter See wurde für eine deutsche Familie zur Tragödie. Die Frau musste hilflos mitansehen, wie ihr 66-jähriger Gatte Donnerstagfrüh im Millstätter See plötzlich unterging. Das Paar aus Lübeck war erst am Vortag angereist.