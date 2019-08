Ein 66-jähriger Urlauber ist am Donnerstag im Millstättersee ertrunken. Er war mit seiner Frau Schwimmen gegangen unter hinter ihr untergegangen. Taucher aus ganz Kärnten suchten nach ihm - bisher vergeblich.

Taucherkette im Millstättersee © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Der Urlaub am Millstättersee wurde für eine deutsche Familie zur Tragödie. Die Frau musste hilflos mitansehen, wie ihr 66-jähriger Gatte Donnerstag früh im Millstätter See plötzlich unterging. Das Paar aus Lübeck war erst am Vortag angereist.