Ein Mix aus Wolken, Sonne und Regenschauer ist am Freitag in Oberkärnten zu erwarten. Die Temperaturen erreichen zwischen 20 bis 25 Grad.

Noch gibt sich der Sommer nicht geschlagen © Fuchs Jürgen

Am Freitag bestimmt schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter. Wir liegen aber nur am Rand dieses Hochdruckgebietes, sodass die Luftschichtung bei uns im Land eher labil sein sollte. Daher scheint die Sonne auch nur zeitweise vom Himmel, etwas öfter besonders in den Vormittagsstunden. Immer wieder mischen aber auch dichtere Wolken oder Quellwolken mit und ab dem Nachmittag steigt dann sogar das Regenschauer- und Gewitterrisiko vor allem über den Bergen langsam an. Überall sollte es jedoch nicht nass werden.