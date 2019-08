Am Donnerstag früh ist ein 66-jähriger deutscher Urlauber im Millstättersee ertrunken. Er war neben seiner Frau plötzlich untergegangen. Suche nach dem Mann dauert noch an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Taucher suchen nach untergegengenem Urlauber © ARA/KK

Auf dem Millstättersee zwischen Döbriach und Pesenthein läuft seit Donnerstag Früh eine große Suchaktion. Ein Urlauber wird vermisst. Der 66-jährige Deutsche ist in der Früh mit seiner Frau vor dem Hotel Seefels im Millstättersee schwimmen gegangen. Gegen dreiviertel acht ist es dann passiert: Die Frau musste mit ansehen, wie ihr Partner plötzlich im See untergegangen ist. "Der Mann hat nicht einmal um Hilfe gerufen", sagt ein Beamter der Polizeiinspektion Radenthein. Der Deutsche hatte auch eine Schwimmhilfe, ein Schwimmbrett dabei, hatte es aber nach ersten Erkenntnissen nicht am Körper befestigt.