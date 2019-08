Für die Spittaler Unternehmerin rechnet sich das Geschäft nicht mehr, daher sperrt sie das „Atelier Susanna“ in der Tiroler Straße Ende August zu.

Die Einrichtung des Geschäfts wird ab Anfang September verkauft © MARTINA PIRKER

Vor genau drei Jahren machte die ambitionierte Spittaler Unternehmerin den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in der Tiroler Straße in Spittal das „Atelier Susanna“. Ihr Plan war, ein Second-Hand-Geschäft für gebrauchte Designermode, Ballkleider, Schuhe und Accessoires samt dazugehöriger Änderungsschneiderei zu betreiben.

Ganz aufgegangen dürfte die Geschäftsidee nicht sein.