Spar will entlang der B 100 im Oberen Drautal bauen. Derzeit laufen Verhandlungen mit Grundbesitzer in Irschen. Bürgermeister Mandler sieht Projekt kritisch © Nicole Kari

"Dieses Vorhaben gefährdet die Existenz des Nahversorgers im Ortszentrum und schwächt die Infrastruktur im Ort.“ Das sagt Bürgermeister Gottfried Mandler über die neuesten Intentionen des Sparkonzerns, in Irschen entlang der B 100 Drautal Bundesstraße einen Sparmarkt zu bauen.

Das Thema wird derzeit noch inoffiziell diskutiert. Ein Grundstück dafür ist aber schon in Aussicht. Josef Pirkebner würde Bauland direkt oberhalb des Parkplatzes seines Gasthofs „Gröfelhofer Wirt“ verkaufen. Pirkebner: „Ich würde auch Parkflächen für das Geschäft zur Verfügung stellen. Wenn Spar tatsächlich Interesse hat, werde ich nicht nein sagen. Auch die Bürger sind dafür, was ich aus den Gasthausgesprächen heraushören kann.“