Kindern wird in Rainbows-Gruppen über ihren Trennungsschmerz hinweggeholfen © KK/RAINBOWSGRUPPEN

In Kärnten bleibt die Zahl der Kinder, die eine Scheidung ihrer Eltern erleben, hoch, wie die kürzlich veröffentlichte Scheidungsstatistik zeigt. 2018 waren 750 Kinder unter 18 Jahren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen (Statistik Austria 2019). In dieser Statistik nicht enthalten sind Trennungen von unverheirateten Eltern. Wenn eine Partnerschaft auseinander geht, sind die Erwachsenen oft erst einmal vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das ist einerseits verständlich, auf der anderen Seite brauchen Scheidungs- und Trennungskinder aber gerade in dieser wichtigen Umbruchphase jemanden, der für sie da ist.

Trauer, Wut und Angst

Wenn das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird, wenn Trauer, Wut, Angst und Unsicherheit ständige Begleiter sind, ist es gut, wenn es jemanden gibt, der die Kinder in dieser Zeit unterstützt. „Im Zentrum der Rainbows-Arbeit stehen seit 28 Jahren die Kinder und Jugendlichen“, erklärt Ulla Nettek, Landesleiterin Rainbows Kärnten. „Die Auswirkungen der Trennung werden durch unser präventives, pädagogisches Angebot abgefedert und die Annahme der veränderten Lebenssituation den Kindern erleichtert.“

Bei Rainbows wird in kleinen, altershomogenen Gruppen auf jedes einzelne Kind mit seiner speziellen Familiensituation entsprechend eingegangen. Die Kinder treffen auch auf Gleichaltrige, die wissen, wie sie sich gerade fühlen. Die Rainbows-Gruppenleiter regt die Kinder an, ihre Gefühle rund um die Trennung auszudrücken - im kreativen Tun, gestaltend, spielerisch oder erzählend. Sie finden Verständnis und Gehör für ihre Wut, ihre Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Vertrauen und Vertraulichkeit spielen eine wesentliche Rolle. „Wir sagen den Kindern gleich zu Beginn, dass alles, was sie erzählen, in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern niemandem wehtun wollen“, sagt Ulla Nettek. Drei begleitende Gespräche mit den Eltern bzw. Elternteilen runden das gruppenpädagogische Angebot ab.

Ende September/Anfang Oktober starten in Spittal wieder die neuen RAINBOWS-Gruppen für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle Youth-Gruppen nach Trennung oder Scheidung angeboten. Auch Kinder, die den Tod einer geliebten Bezugsperson bewältigen müssen, werden von Rainbows einfühlsam und individuell durch ihren Trauerprozess begleitet.

Die Kontaktdaten von Rainbows Kärnten: SOS Kinderdorf, Prof. Hermann-Gmeiner Straße 10, 9062 Moosburg, Telefon: 0676/88 144 946; ulla.nettek@sos-kinderdorf.at, www.rainbows.at