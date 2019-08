Facebook

Wolken sorgen heute für schaueranflälliges Wetter © MARTINA PIRKER

Am Mittwoch beeinflusst eine sich abschwächende Schlechtwetterfront auch unser Wetter in Oberkärnten. Deshalb sind die Wolken tagsüber auch insgesamt zahlreicher am Himmel vertreten und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch einmal etwas länger. Auch einzelne Regenschauer sind möglich, wobei diese am ehesten am Nachmittag auch von Blitz und Donner begleitet werden könnten.