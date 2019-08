Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Posch musiziert in Obertilliach © ORF

Freunde der echten Volksmusik sollten sich den 28. September vormerken: Da ist Franz Posch mit seiner liabsten Weis im Gasthaus Unterwöger in Obertilliach zu Gast. Karten für die ORF-Livesendung sind schon jetzt beim Tourismusverband Osttirol erhältlich. Mit dabei sind die Matreier Sängerinnen, die von Leo Steiner an der Harfe begleitet werden. Für ihre Interpretationen von Märschen, Böhmisch-Mährischer Musik und alten Volksweisen ist „Olmfätt“ bekannt. Die Lesachtaler Musikanten, die von klein auf gemeinsam in der Trachtenkapelle Liesing musizieren, waren Anfang Februar in China, wo sie beim chinesischen Neujahrsfest in Hebei aufspielten. Zu Gast bei Franz Posch sind am 28. September auch die Familienmusik Waldauf und HaZiHa, was für Hackbrett, Ziehharmonika und Harfe steht. Die drei jungen Musikanten Irmgard, Robert und Matthias aus Prägraten pflegen die unverfälschte Osttiroler Volksmusik.