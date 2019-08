Facebook

Das noch junge Klassik-Festival am Weißensee geht in die fünfte Saison © KK/WEISSENSEE KLASSIK

Hochwertige Musik passt zum touristischen Qualitätsanspruch des Weißensees. Mit diesem Gedanken gründeten Christian Knaller und Christoph Zimper 2015 das Weißensee Klassik Festival. Am 28. August ist es wieder soweit: „The New Piano Trio“ rund um Florian Willeitner wird auf einem Floß beim Ronacherfels die Grenzen zwischen Klassik und Pop auflösen und sich frisch, groovy, zeitgemäß und innovativ präsentieren. Beginn ist um 18 Uhr, bei Schlechtwetter um 20 Uhr in „Graln’s Tenn“ beim Biohotel Gralhof in Neusach.