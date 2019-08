Facebook

Eine Deutsche ist bei einer Wanderung in Oberkärnten am Montag abgestürzt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod der Frau feststellen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Oberkärnten

Eine 69-jährige Frau aus Deutschland ist am Montag bei einer Wanderung in Kärnten ums Leben gekommen. Die Bergsteigerin, die gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Hochtristen in der Nähe von Spittal/Drau unterwegs war, war auf dem Weg ins Tal in einer Seehöhe von etwa 2315 Metern auf einer schrägen Steinplatte ausgerutscht.