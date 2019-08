Facebook

Internationale Flößertage im oberen Drautal © Rie-Press

Draulände oder Floßlände: Diese Straßen- und Ortsbezeichnungen in der „Flößerstadt“ Spittal erinnern noch heute an die harte Arbeit des Holztransportes auf der Drau, 1951 wurde der Flößerbetrieb eingestellt. Heuer fanden im Drautal zum dritten Mal die internationalen Flößertage mit 200 Teilnehmern aus acht Nationen statt.

In drei Etappen brachen am Freitag sechs original eingebundene Flöße in Oberdrauburg auf und trafen am Sonntag in Spittal nahe der Brücke bei Baldramsdorf ein. In der Spittaler Tennishalle gab es das Abschlussfest der diesjährigen Flößertage.