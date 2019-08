Facebook

Ein Polizeiauto wurde total beschädigt © LDP

Am Landesgericht Klagenfurt ging es am Montag Vormittag um das Nachspiel eines Vorfalles, der am 18. Mai kurz nach Mitternacht auf der Katschberg Straße seinen Ausgang nahm. Damals fiel einer Polizei-Sektorstreife bei der Stadtausfahrt von Spittal ein Pkw auf, der in Schlangenlinie unterwegs war.