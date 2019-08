Facebook

Der Mopedlenker wurde in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert © KLZ/Rehfeld

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag in Seeboden. Eine 19-jährige Spittalerin war gegen 17.55 Uhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Seebach unterwegs. Vor ihr fuhr ein 15-jähriger Spittaler mit seinem Moped in dieselbe Richtung. Auf dem Sozius saß ein ebenfalls 15-Jähriger aus Maria Rojach. Die 19-Jährige wollte das Moped überholen. Als sie auf gleicher Höhe war, blinkte der 15-Jährige und bog nach links ab. Die Autolenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision.