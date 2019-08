Bergung mit Seil Radfahrerin geriet in Schlagloch und stürzte bei Abfahrt

Facebook

Die verletzte Radlerin wurde vom Hubschrauber aus geborgen © Weichselbraun

Am Samstagnachmittag unternahm eine 40-jährige Frau aus der Steiermark mit ihrem 51-jährigen Lebensgefährten eine Radtour zum Oscheniksee in der Gemeinde Flattach, Bezirk Spittal/Drau. Bei der Abfahrt geriet die Bikerin gegen 14 Uhr auf einer Seehöhe von rund 1600 Meter mit dem Vorderrad ihres Rennrades in ein Schlagloch. Sie kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C7 mittels Bergetau geborgen und in der Folge in das LKH Villach geflogen.