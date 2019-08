Wie konnte es zu diesem tragischen Unglück kommen, bei dem ein Mädchen aus Wien getötet wurde? In der Nacht zuvor ging über Kötschach-Mauthen ein starkes Gewitter nieder, Gestein könnte sich gelockert haben.

Eine Luftaufnahme vom Unglücksort in der Mauthner Klamm © LPD Kärnten

Am Tag nach der Tragödie in der Mauthner Klamm bei Kötschach-Mauthen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen laufen gegen unbekannte Täter, es geht um fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen, sagt Sprecherin Tina Frimmel-Hesse. "In solchen Fällen wird immer abgeklärt, ob es jemanden gibt, der dafür verantwortlich sein könnte oder ob es sich um höhere Gewalt handelt." Bis zur Klärung des Unfalls ist die Klamm komplett gesperrt.