Ast löste sich aus Felswand und fiel auf Familie, die in der Mauthner Klamm bei Kötschach-Mauthen wanderte. Schwer verletztes Mädchen verstarb im Klinikum Klagenfurt.

Die Mauthner Klamm ist ein beliebtes Wanderziel © Markus Traussnig

Schreckliche Szenen spielten sich am Freitag in Kötschach-Mauthen ab. Bei einer Wanderung in der Mauthner Klamm ist ein vier Jahre altes Mädchen aus Wien schwer verletzt worden. Die Vierjährige verstarb wenige Stunden nach dem Unfall im Klinikum Klagenfurt.