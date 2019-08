Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Maushagen eröffnet Ende August in Hermagor die Zuckerakademie Alpe-Adria © Iris Stephan

Konditoren und Patissiers aus dem gesamten Alpe-Adria-Raum, aber auch Hobbybäcker erfahren in der von Georg Maushagen gegründeten Zuckerakademie in Hermagor viele Tricks und Kniffe des international bekannten Zuckerkünstlers. Ob das Modellieren von Marzipan, die Herstellung von Schokoladen und Pralinen oder die hohe Kunst des Zuckerblasens und Zuckerziehens, all das kann man bei dem aus Schlesien stammenden Zuckerbäcker erlernen. Seine ersten Erfahrungen sammelte er als gelernter Koch in renommierten Hotels in Deutschland und Spanien. Dennoch galt seine Leidenschaft stets der Patisserie und Konditorei.