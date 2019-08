Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christophorus 7 brachte den Unfalllenker ins BKH Lienz © Eder

Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann aus Schärding mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Gmünd von der Maltatal Landesstraße kommend in Richtung Hauptplatz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wagen dann auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen den stehenden PKW, in dem eine 48-jährige Frau aus Gmünd saß.