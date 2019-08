Facebook

Zum Glück unverletzt blieb eine 47-jährige Urlauberin in Gleifenburg © KK

Zu ihrem vierten Ausbildungsflug startete eine 47-jährige Deutsche am Mittwoch gegen 12 Uhr mit einem Paragleiter auf dem Startplatz für Hänge- und Paragleiter am Kerschbaum (1100 Meter Seehöhe) in der Gemeinde Greifenburg. Beim Anflug zum Landeplatz in Greifenburg wartete sie zu lange auf weitere Funk-Anweisungen ihres Fluglehrers. Als sie dann selbst die Landeschleife fliegen wollte, war sie dafür bereits zu tief und flog in die 20-KV-Stromleitung. Dort blieb die Urlauberin hängen.