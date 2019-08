Facebook

Patrick Herpich, Marliese Brachmaier, Monika Biela, Franz-Josef Leitner © KK/ROTES KREUZ

Nach dem überraschenden Ableben des langjährigen Ortsstellenleiters Franz Hoffmann, der als überaus engagierter Rot Kreuzler bekannt war, fand in Radenthein eine Neuwahl statt. Nun wird die Rotkreuz-Ortsrettungsstelle Radenthein von Marliese Brachmaier geleitet. Sie ist seit zwölf Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig, in Radenthein und Umgebung als motivierte Mitarbeiterin bekannt und hat in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen in der Führungsebene gesammelt. Als Stellvertreter wurden Parick Herpich und Monika Biela gewählt. Bezirksstellenleiter Franz-Josef Leitner: „Dem neuen Team und allen Mitarbeitern wünschen wir viel Kraft und gute Zusammenarbeit."