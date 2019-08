Die Veranstaltung "Kunst am Abend" lockte wieder zahlreiche Kunstinteressierte nach Seeboden. 25 Künstler, die Gruppe Kunstwerk Krastal und Schüler stellten aus.

Vizebürgermeister Ino Bodner, Galerieleiterin Margret Joch und Künstler Gerhart Weihs © KK/KULTURIMPULS