Oberkärntner Leitbetriebe, wie P & G in Spittal, wollen eine Standortagentur ins Leben rufen © RIE-PRESS

Nach dem Aufschrei von Klaus Raunegger, Geschäftsführer des Konzerns P & G Health Austria, und Kritik an der Untätigkeit der Landespolitik im Zusammenhang mit der von Oberkärntner Unternehmern geplanten Errichtung einer Standortagentur im Bezirk Spittal nach dem Vorbild der erfolgreichen Innos GmbH in Osttirol, appelliert der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Spittaler Stadtrat Christoph Staudacher an die Landesregierung, tätig zu werden und Oberkärnten nicht weiter zu vernachlässigen.