Schreibwerkstatt mit Weinwanderung stehen am 7. und 8. September in Flattach auf dem Programm. Wie man Texten Leben einhaucht, erfährt man von Autorin Katharina Springer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katharina Springer lädt zur Schreibwerkstatt nach Flattach © KK/PRIVAT

Eine Schreibwerkstatt findet zum Auftakt des Mölltaler Kurzgeschichten Festivals in Flattach statt. Katharina Springer, die seit zehn Jahren Schreibwerkstätten abhält, wird am 7. und 8. September mit den Teilnehmern unter dem Motto "Texten Leben einhauchen" arbeiten. Ihre Spezialität ist das biografische Schreiben. 2017 war sie Gewinnerin des Fachjury-Preises im Mölltal, sie ist im Vorstand des Kärntner Schriftstellerverbandes und hat als Autorin, Herausgeberin und Ghostwriterin etliche Veröffentlichungen vorzuweisen. Mehr unter: www.diebiografin.com

"Kurzgeschichten brauchen Farben und Gefühle, sie müssen mit allen Sinnen zu erfassen sein, um zu wirken. Oft sind es Kleinigkeiten, die einen mittelmäßigen Text zu einem Siegertext aufwerten", sagt Springer. Mit ungewöhnlichen, oft experimentellen, immer kreativen, meist kurzweiligen und garantiert humorvollen Ansätzen in Gruppen- und Einzelarbeit, bringt sie frischen Wind in die Schreibstube. "So fühlen sich zwei Tage Schreiben wie eine angenehme Sommerbrise an, aus der wir viele Aha-Momente mitnehmen. Die Teilnehmer dürfen sich beim Geräusch-Bingo überraschen lassen, und sich in der Ego-Wand wiederfinden", verspricht Springer.

Infos zur Schreibwerkstatt mit Weinwanderung: