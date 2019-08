Bunte, duftende Kräuter wurden am Sonntag traditionell in der Kirche in Mallnitz gesegnet. Im Anschluss wurden die Sträußchen von den Trachtenfrauen an die Besucher der Festmesse verteilt.

Pfarrer Hugo Schneider im Kreise der Trachtenfrauen Mallnitztal © KK/GEMEINDE

Jährlich am Sonntag vor dem Festtag Maria Himmelfahrt lädt die Trachtengruppe Mallnitztal zur traditionellen Kräutersegnung ein. Die Trachtenfrauen zogen mit den Körben, gefüllt mit einer Vielzahl an selbstgebundenen Kräutersträußchen in die Kirche ein, wo die Festmesse von Pfarrer Hugo Schneider gefeiert wurde. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Männergesangsverein Mallnitz. Im Anschluss an die Kräutersegnung lud die Trachtengruppe zur Agape vor der Kirche ein, wo die gesegneten Kräutersträußchen an die Besucher verteilt wurden.