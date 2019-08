Facebook

Wilde Szenen spielten sich Montagabend auf der B 99 Katschbergstraße im Liesertal ab. Eine 33-Jährige nahm gegen 18.45 Uhr unbefugt das in der Garage abgestellte Auto ihrer Mutter in Betrieb. In Richtung Gmünd fahrend kam sie rechts von der Straße ab. Sie fuhr einige Meter auf einer Seitenstraße bergauf und anschließend über die Böschung wieder auf die B 99 zurück. Dort prallte sie auf der linken Straßenseite gegen die Leitschienen, welche durch den Aufprall stark beschädigt wurden.