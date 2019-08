Ein Deutscher ist am Montag bei einem Paragleiter-Unfall in Oberkärnten ums Leben gekommen. Der Gleitschirm des 56-Jährigen war kurz nach dem Start plötzlich eingeklappt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu einem tragischen Paragleiter-Unfall kam es am Montag auf der Emberger Alm in Oberkärnten. Ein Deutscher ist nach einem Absturz mit dem Gleitschirm verstorben (Symbolfoto) © KK

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montag um 12.45 Uhr auf der Emberger Alm in Oberkärnten. Ein 56-jähriger Deutscher war dort vom behördlich genehmigten Startplatz für Para- und Hängegleiter zu einem Freizeitflug gestartet. Unmittelbar nach dem Startvorgang klappte der Gleitschirm mangels Thermik ein. Der 56-Jährige stürzte aus unbekannter Höhe unkontrolliert in unwegsames Gelände ab und erlitt dabei schwerste Verletzungen.