Von Gesteinsblock getroffen Frau fiel beim Klettern kopfüber in eine Gletscherspalte

Alpinunfall am Montagvormittag in Malta: Eine 33-jährige Oberösterreicherin wurde von einem Stein am Bein getroffen und stürzte in die Randkluft zwischen Fels und Eis.