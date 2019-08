Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein 57-jähriger Oberkärntner prallte mit seinem Motorrad gegen einen abbiegenden Pkw. Er wurde vom C 7 ins UKH Klagenfurt geflogen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um 10.40 Uhr auf der Drautalbundesstraße in Irschen. Ein 53-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Spittal/Drau war dort in Richtung Oberdrauburg unterwegs und wollte mit seinem Pkw nach links auf einen Feldweg einbiegen.