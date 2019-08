Facebook

Raunegger: "Die Gründung des Regionalforums erfolgte, da die Politiker keinerlei Vision haben." © Rie-Press

Im Bezirk Spittal sind Unternehmer bestrebt, einer Standortagentur, ähnlich der Innos GmbH in Osttirol in die Welt zu helfen. Strategische Analysen wurden bereits gemacht und – klar distanziert man sich davon, dass für den Aufbau einer Standortagentur nur eine Person, Arthur Primus, der Obmann des Regionalforums Oberkärnten, die Verantwortung trägt. „Primus ist als Geschäftsführer der Firma Europlast in Dellach ein engagierter Leuchtturm“, sagt Klaus Raunegger, Geschäftsführer der Firma P & G Health Austria mit Sitz in Spittal.

Mit dem Forum versuche man, trotz Untätigkeit der Politik für die Region etwas Ganzheitliches zu bewirken. Raunegger: „Die Gründung des Regionalforums 2013 und die gesamte Arbeit der darin engagierten Unternehmer Oberkärntens erfolgte, gerade weil es uns nicht egal war, dass die an sich dafür zuständigen Politiker keinerlei Vision oder Initiativen für die Region haben. Für sie besteht Kärnten ja primär nur aus dem Zentralraum“.