Entenrennen am Mühlbach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz Oberrauner mit Stellvertreter Andreas Lanner, David und Marie Wölbitsch und Markus Lederer © Leopold Salcher

Nicht nur am steirischen Spielberg, auch am Mauthner Mühlbach herrschte am Samstag beim 4. Entenrennen um den „Großen Preis von Kärnten“ dank der Kiwanis Gailtal Rennatmosphäre. Hier ging es aber um den guten Zweck: Sponsoren und Private konnten Holzenten erwerben und sie ins Rennen über den Mühlbach schicken. Das Anfeuern der vielen Zuschauer war allerdings zwecklos, Regie führte allein die Strömung.