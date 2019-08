Auf dem Mountainbike Übungsparcours am Weißensee zog sich die Slowenin Verletzungen zu. Am Samstag stürzte ein 19-Jähriger in Bad Kleinkirchheim durch einen Stacheldrahtzaun.

Der Rettungshubschrauber C7 flog die Verletzte ins Klinikum Klagenfurt © Michaela Ruggenthaler

Eine 29-jährige Slowenin war am Sonntag am frühen Nachmittag mit ihrem Mountainbike auf dem Mountainbike Übungsparcours am Weißensee talwärts unterwegs. Beim Übungselement "Wippe" kam sie laut Polizei aus Eigenverschulden zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht.