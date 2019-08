Facebook

Der Bursche landete samt Fahrrad auf der Terrasse © Polizei

Ein schwerer Unfall hat sich Sonntagvormittag in Döbriach am Millstätter See in der Gemeinde Radenthein ereignet. Ein 9-jähriger Bursche aus Deutschland war mit seinem 13 Jahre alten Bruder unterwegs und fuhr mit seinem Fahrrad auf einer abschüssigen Straße Richtung Ortszentrum. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit prallte er mit dem Rad gegen die Terrassenverglasung eines Gasthauses, durchschlug sie und stürzte auf die 1,5 Meter tiefer gelegene Terrasse.