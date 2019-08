Die Bergrettung ist derzeit gefordert: Am Freitag geriet eine vierköpfige Familie aus Wien im Gemeindegebiet von Mörtschach in Bergnot und zwei Pensionisten am Egger-Wiesen-Kopf. Am Spielmann (3027 Meter hoch) bei Heiligenblut brach ein Sicherungsseil aus: Ein 51-jähriger Mann wurde verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Familie geriet in Bergnot (Symbolfoto) © APA/BARBARA GINDL

Über 60 Einsätze verzeichnet die Bergrettung in Kärnten seit Anfang Juli, am Freitag mussten die Einsatzkräfte wieder mehrfach ausrücken: Eine vierköpfige Familie aus Wien war am Freitag von der Stadler Alm (1900 Meter) im Gemeindegebiet von Mörtschach zum Gipfel des Zellinkopfes (2597) unterwegs. Die 48-jährige Mutter, der 46-jährige Vater sowie die beiden elf und 15 Jahre alten Kinder kamen im Abstieg vom Weg ab. In der Folge gerieten sie in unwegsames Gelände, sie kamen weder vor noch zurück.