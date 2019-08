Facebook

Franz Pichorner, Ina Maria Lerchbaumer, Christina De Cillia und Markus Hofer © Willi Pleschberger

Eine vielbeachtete Ausstellung des im oberösterreichischen Haslach geborenen Markus Hofer ist noch bis 28. Oktober in der Galerie Lindenhof in Millstatt zu sehen. Der Bildhauer studierte in Linz, Berlin und schließlich an der Angewandten bei Bruno Gironcoli in Wien. Seit 2003 ist er international erfolgreicher Künstler.