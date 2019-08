Facebook

Gabriel Wibmer ist in der Weltelite der Downhiller angekommen. Der 17-Jährige hat aber auch noch andere Interessen und ist aktiv in den sozialen Medien vertreten © (c) Sebastian Sternemann (Sebastian Sternemann)

Gabriel Wibmer, Sie hatten am Wochenende in Val di Sole einen groben Sturz. Deshalb zu Beginn die Frage: Geht es wieder besser und was macht die Hand?

Gabriel Wibmer: Ich spüre schon, dass es besser geht. Vor allem die Schwellung ist zurückgegangen. Aber das ist eh Standard, dass irgendetwas ist.